Els crítics amb Bonvehí afirmen que la direcció del PDeCAT vol transitar a JxCat

Nou xoc intern al PDeCAT. Els crítics amb el president, el bagenc David Bonvehí, asseguren que a l'última reunió de la direcció –13 de juliol– hi va haver un «gir» i que ara la majoria de dirigents ja aposta per transitar cap al nou partit de JxCat. L'entorn de Míriam Nogueras també assegura que en cap reunió de l'executiva no s'ha abordat l'opció que el PDeCAT concor-ri en solitari a les eleccions –via defensada per Bonvehí i Marc Solsona. D'altra banda, el sector oficialista nega cap canvi d'equilibris a la direcció. Fonts de l'entorn de Bonvehí consultades per l'ACN afirmen que el president manté la majoria a l'executiva. I que sí que s'ha plantejat l'opció d'anar a les urnes en solitari, en cas de trencament de les negociacions amb JxCat. Les incongruències entre les versions denoten la tensió i la manca d'estratègia comuna que hi ha al si del PDeCAT quan falten dos dies per a l'inici de l'assemblea telemàtica constituent del nou partit de Carles Puigdemont.