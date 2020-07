La Fiscalia demana al Suprem que els presos del procés tampoc surtin per treballar

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que suspengui les sortides laborals concedides als líders independentistes condemnats pel procés en virtut de l'article 100.2 del reglament penitenciari, després que una jutgessa deixés aquest dimarts sense efecte el tercer grau a cinc d'ells.

En un escrit, a què ha tingut accés Efe, dos dels fiscals de la causa del procés demanen a l'alt tribunal que segueixi el mateix criteri que va fixar amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell -a qui va suspendre la setmana passada els esmentats permisos - per a la resta de líders independentistes condemnats a presó.

Cinc d'ells -l'exvicepresident català Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn; l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium Jordi Cuixart- tenen des d'ahir el tercer grau suspès per ordre de la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya, mentre resol els recursos de la Fiscalia contra el seu règim obert.

Per tant, aquests cinc presos no han pogut sortir de presó aquest dimecres, tampoc per treballar o fer voluntariat, com feien fins a obtenir la semillibertat, en aplicació de l'article 100.2, atès que la presó de Lledoners (Bages) hauria de plantejar la recuperació de la mateixa, segons fonts penitenciàries consultades per Efe.

El que vol la Fiscalia de l'Suprem és que l'alt tribunal tanqui la porta a aquest tipus de sortides laborals o per fer voluntariat de les que gaudien els líders del procés abans del tercer grau, com va fer amb Forcadell la setmana passada, en revocar per a ella aquest règim flexible que acull l'article 100.2 i declarar-se competent per fer-ho amb els altres.

Fins ara, els recursos d'apel·lació de la Fiscalia contra l'esmentat article requeien en les audiències provincials, però l'alt tribunal va assumir la competència per a revisar-los en un acte on a més assenyalava que el recurs del fiscal té efectes suspensius.

En base a aquest últim argument, els fiscals volen que quan els recursos d'apel·lació de la resta de presos arribin al Suprem, el tribunal acordi la immediata suspensió cautelar de l'article 100.2 mentre resol sobre el fons de l'assumpte.

També la Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat davant els respectius jutjats de vigilància penitenciària competents aquesta mesura per "evitar que la decisió pugui demorar-se" entre que els recursos arriben des de l'Audiència fins al Suprem, segons expliquen els fiscals en el seu escrit d'aquest dimecres.

Després de la decisió de l'Suprem sobre Forcadell, l'Audiència de Barcelona va acordar remetre els recursos de la Fiscalia contra l'aplicació d'aquest article a Forn i als Jordis.

El ministeri fiscal també va demanar la suspensió del tercer grau de Forcadell, però com és a la presó barcelonina de Wad Ras, la decisió l'ha de prendre un altre jutge de vigilància penitenciària, i encara estudia els casos dels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa.