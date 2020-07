El jutge no fa cas de la Fiscalia i manté el tercer grau a Forcadell i Bassa

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya va desestimar ahir la suspensió cautelar del tercer grau atorgat a Carme Forcadell i Dolors Bassa que havia demanat la fiscalia. Segons les interlocutòries del magistrat, la llei només preveu la suspensió cautelar quan es presenta el recurs d'apel·lació davant del tribunal sentenciador, no pas abans, en el recurs d'alçada al jutjat de vigilància penitenciària contra la resolució administrativa de la Generalitat. Per això, dona deu dies a les afectades perquè presentin al·legacions al recurs de la fiscalia. Aquest argument és el mateix que va utilitzar l'advocat de Jordi Sànchez per oposar-se a la suspensió del tercer grau acordada pel jutjat de vigilància número 5.

En els seus escrits, que es poden recórrer en un termini màxim de tres dies, el jutge ressalta que perquè el recurs de la Fiscalia sobre el tercer grau tingui immediatament un efecte suspensiu ha de donar-se en fase d'apel·lació, en aquest cas davant el Tribunal Suprem.



«Principi de legalitat»

A diferència del que va acordar la jutge de jutjat de vigilància número 5 de Catalunya –responsable dels presos de la presó barcelonina de Lledoners– el número 1, que s'encarrega de les presons de dones de Wad Ras, a Barcelona, on està presa Forcadell, i de la gironina de Puig de les Basses, on compleix condemna Bassa, conclou que donar en aquest moment del procés un caràcter suspensiu al recurs del fiscal «pot afectar el principi de legalitat».