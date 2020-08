Els bars reprenen l'horari nocturn mentre litiguen amb el Govern

El Govern ha acatat la sentència del TSJC que permet als bars i restaurants obrir més enllà de mitjanit i l'ha publicat al DOGC, però ha anunciat que la recorrerà als tribunals, on s'estan dirimint bona part de les mesures restrictives per fer front a la Covid-19 en l'hostaleria. Davant d'aquestes mesures que reflecteixen visions diferents del camí a seguir durant la desescalada, el departament de Salut va donar a conèixer ahir al migdia les últimes dades sanitàries de la pandèmia: en les 24 hores anteriors Catalunya havia notificat 1.367 casos positius més i 19 morts.

Per boca de la seva portaveu, Meritxell Budó, el Govern va anunciar ahir que recorrerà als tribunals la interlocutòria del TSJC que, a instàncies de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), elimina les limitacions horàries imposades per la Generalitat a bars, restaurants, terrasses i bars musicals, que a partir de demà podran obrir més enllà de les 00.00 hores.

El tribunal considera que, en imposar la limitació, la Generalitat no va justificar que es produiria una augment transmissió de virus «depenent de l'horari de tancament», un argument que usarà la FECASARM en el recurs de reposició que presentarà per demanar la reobertura de les discoteques, que de moment romanen tancades, abocant a l'abisme econòmic el sector de l'oci nocturn, segons ha explicat el secretari general d'aquesta entitat i de la patronal d'oci nocturn Spain Nightlife, Joaquim Boadas. La FECASARM ha demanat que s'habiliti judicialment el mes d'agost per dirimir aquestes qüestions i ha anunciat la predisposició de la patronal a acceptar una limitació horària per a les discoteques, similar a la que s'ha imposat a Andalusia. «Seria més efectiu treballar colze a colze i de manera pactada, que no a cop de resolucions cada divendres i dissabte i d'actuacions judicials que es van deixant sense efecte parcialment o totalment», va afegir Boadas.

Després que divendres es fessin públics gairebé alhora les actuacions del TSJC i una nova resolució del Govern, que incloïa els bars de Castelldefels i Gavà en les restriccions horàries, la FECASARM va presentar dues instàncies als departaments de Salut i Interior perquè adaptessin la nova normativa al que va ordenar el tribunal català.