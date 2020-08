Patronals i sindicats insten el Govern a no tramitar la reforma de les Cambres

Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT van manifestar ahir la seva preocupació per la tramitació per la via d'urgència d'un Projecte de decret-llei que pretén regular la participació institucional i el finançament de les Cambres Oficials Oficial de Comerç, Indústria Serveis i Navegació de Catalunya i del seu Consell General. Les quatre institucions assenyalen que aquest projecte de decret-llei amenaça la pròpia essència de la participació institucional, del diàleg social i de la concertació social a Catalunya i que, en cap cas, no es justifica el seu caràcter d'urgència.

Asseguren que el Projecte de decret-llei «no troba encaix en el marc de la Organització Internacional del Treball (OIT) ni en els usos i normes del diàleg social a Europa o a l'Estat», i que «no tan sols atemptaria contra l'Estatut d'Autonomia – tot usurpant els drets reconeguts a les organitzacions empresarials i sindicals -, sinó que entraria en conflicte directe amb l'esperit i la lletra del Decret Llei 9/2020, del passat 24 de març».

Alhora Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT no comparteixen de cap manera l'argument que l'adscripció administrativa de les Cambres justifiqui la seva representativitat i participació institucional, quan es tracta d'entitats de dret públic, tutelades pel Govern.

Els agents socials més representatius de Catalunya van fer arribar aquestes consideracions per carta al president del la Generalitat, Quim Torra, al vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar. La carta la van signar els presidents de Foment i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Josep González, respectivament, i els secretaris generals de Catalunya de CCOO i d'UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament.