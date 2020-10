L'estat de Trump és «molt preocupant» i «les pròximes 48 hores seran crítiques», segons fonts de la Casa Blanca

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut ingressat aquest divendres a l'hospital militar Walter Reed, a Bethesda, Maryland, considerat el millor centre mèdic del país, on estarà sota observació com a mesura de precaució, segons ha informat la Casa Blanca.

L'estat de salut del president estatunidenc, Donald Trump, és "molt preocupant" a causa del contagi per coronavirus, segons han informat fonts de la Casa Blanca als mitjans de comunicació que cobreixen habitualment la informació de la Presidència. A més, han advertit que "les pròximes 48 hores seran crítiques".

"Els signes vitals de les últimes 24 hores han estat molt preocupants i les pròximes 48 hores seran crítiques per al seu estat. Encara no estem en el camí per a una recuperació plena", ha explicat la font al grup de premsa de la Casa Blanca.

Aquestes declaracions contradiuen radicalment l'informe de l'equip mèdic que tracta a Trump, que havia comparegut uns minuts abans en què asseguraven que el mandatari evoluciona favorablement.