«No és tanta la preocupació pels casos del centre sinó per la situació a Berga»

L'institut Guillem de Berguedà de Berga és actualment el centre de la Catalunya Central que té més alumnes confinats. Un total de 115 persones de quatre grups escolars es troben en quarantena després de detectar-se tres casos positius de coronavirus al centre. Tres dels quatre grups afectats són de batxillerat i els 114 alumnes i un docent de l'institut no es podran reincorporar fins d'aquí a 10 dies. El director del centre berguedà, Ferran Camprubí, ha exposat a Regió7 que «en els últims dies s'ha complicat tot una mica, però ja comptàvem que això podia passar, aquí i a altres llocs. Als alumnes els han fet les proves PCR aquí al centre, ens ho van dir diumenge i els van fer les proves aquest dilluns a dos grups i aquest dimarts a dos mes. Ara han de passar 10 dies des de l'últim dia que hi va haver el contacte amb el positiu, per tant la setmana que ve ja podran tornar».

El director del centre berguedà explica que fins a l'arribada dels casos el funcionament de l'inici de curs havia anat fins i tot millor de l'esperat i que hi ha més preocupació general per l'alt índex de rebrot al Berguedà que no pas pels casos detectats a l'institut, ja que aquests provenen de l'exterior. «Les tres primeres setmanes de curs han anat millor del que ens pensàvem. Fins ara la cosa havia estat molt tranquil·la. Les mesures es respecten força i la majoria d'alumnes ho està fent molt bé. No és tant la preocupació que tenim aquí al centre sinó la preocupació per la situació que hi ha a Berga i al Berguedà, ja que les xifres està pujant i evidentment això ens afecta, ja que els alumnes tenen contacte amb familiars i amics que donen positiu i per aquest motiu s'han de confinar».