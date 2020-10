L'alcalde de Manlleu es fa enrere i descarta la dimissió pel vídeo en què apareix begut

L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido (ERC), s'ha fet enrere i, finalment, no dimitirà després que, divendres passat, circulés a les xarxes un vídeo seu d'aquest estiu on se'l veia begut en un bar de Platja d'Aro. En un comunicat, Garrido va agrair el gran suport rebut des que es van publicar les imatges, i assegura que «la mobilització, a tots els nivells, ha estat tan gran com inesperada». Davant d'això, va decidir «reconsiderar» la decisió d'abandonar l'alcaldia i va anunciar que manté i referma el seu compromís amb la ciutadania de Manlleu i exhaurirà el mandat. També va explicar que al proper ple portarà una proposta per abordar al conjunt del país sobre «l'exemplaritat dels representats polítics i els límits entre la vida pública i privada».



Reflexió a Montserrat

Immediatament després de la divulgació de les imatges on es veia begut en un bar, l'alcalde va anunciar que deixava el càrrec. Aquesta setmana, però, va decidir reflexionar sobre els fets en una estada a Montserrat i, finalment, va decidir continuar. Només conèixer la notícia, es van multiplicar les mostres de suport per part de molts ciutadans que no veien correcte que plegués per aquest motiu i, dilluns mateix, uns 500 veïns es van concentrar a les portes del consistori per donar-li suport.