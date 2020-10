El Programa Mundial d'Aliments de l'ONU rep el premi Nobel de la pau

La sorpresa es va fer present ahir a Oslo quan el comitè noruec del premi Nobel va atorgar el prestigiós guardó del Nobel de la pau de l'any 2020 al Programa Mundial d'Aliments (PAM) de l'ONU. Sorpresa perquè el programa de Nacions Unides no era a la llista de favorits, en què figuraven la jove activista climàtica Greta Thunberg, l'opositor rus Aleksei Navalni i el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom. El Programa Mundial d'Aliments és l'organització humanitària més gran del món especialitzada en la lluita contra la fam. «Ha estat recompensada pels seus esforços en la lluita contra la fam, la seva contribució a la millora de les condicions de pau als països que es veuen afectats per conflictes i per haver jugat un paper motor en els esforços per eliminar la fam com a arma de guerra», va assenyalar la presidenta del comitè Nobel, Berit Reiss-Andersen.