Les universitats públiques asseguren estar preparades per fer classes virtuals de forma «immediata»

Les universitats públiques han assegurat que estan preparades per fer les classes virtuals de forma "immediata". L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha lamentat però que l'anunci del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, dels 15 dies de classes virtuals hagi estat a través d'una entrevista radiofònica. "El problema i el que ens ha sobtat és la forma. Que ho haguem escoltat per la ràdio quan fa setmanes que reclamem un interlocutor directe amb Salut", ha assenyalat la presidenta de l'ACUP, María José Figueras. "Ningú ens ha trucat i es podien haver posat en contacte abans amb l'ACUP o amb la direcció general d'Universitats", ha apuntat Figueras, que ha reconegut però que l'anunci "pot respondre a urgències".

"Ha de quedar clar també que no ho fem pels casos de covid-19 a les universitats sinó per ajudar a fer baixar la mobilitat de la població i minimitzar el risc de contagi", ha continuat la presidenta de l'ACUP i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV). "Ens convertim en virtuals per afavorir això i no afectar l'economia. Estem disposats a fer aquest canvi i respondre a la demanda de Salut, per això ens hem preparat des del juny", ha valorat Figueras, que espera que dimarts se celebri una reunió per entrar en més detalls.

"La forma de dir-ho avui genera incertesa al professorat –que no para de trucar-nos- i també als estudiants. Haguéssim preferit una reunió d'urgència encara que fos en aquest cap de setmana de pont", ha reiterat la presidenta de les universitats públiques. "Ara quedem emplaçats a una trobada dimarts. Però estem disposats a ajudar tot el que es pugui per minimitzar la circulació de persones i així evitar l'expansió de la pandèmia", ha conclòs Figueras.