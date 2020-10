Macron estableix toc de queda a París i les zones d'emergència sanitària de 9 de la nit a 6 del matí

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dimecres que a partir del divendres a la mitjanit s'estableix un toc de queda a París i a la resta de zones d'emergència sanitària per l'augment de la pandèmia de la covid-19. La prohibició de sortir de casa tindrà lloc de les nou de la nit a les sis del matí i només se n'estarà exempt si es disposa d'un certificat específic. Macron també ha anunciat que no respectar el toc de queda serà sancionat amb una multa de 135 euros. La mesura s'ha establert per a quatre setmanes, però es pot prorrogar fins a sis, i afecta la regió de París i les vuit àrees metropolitanes més grans del país, com són Lío, Aix-en-Provence-Marsella, Tolosa, Lille, Montpeller, Grenoble, Rouen i Saint-Etienne.