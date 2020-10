Un total de 43 residències de Catalunya, en situació greu per casos de covid

Un total de 43 residències de la tercera edat, el 4,1% de les 1.048 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, amb persones infectades i classificades amb el color «vermell», tres menys que fa una setmana, segons dades facilitades ahir pel departament de Salut.

46 geriàtrics més -15 més que fa 7 dies-, el 4,4% del total, tenen contagiats però són casos controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la gran majoria, 956, és a dir, el 91,2% de totes les residències, estan lliures de virus.

El departament de Salut classifica les residències per colors: vermell per a les que encara no han controlat l'epidèmia, ambre (carbassa) per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per a les que no tenen cap contagiat.

La regió sanitària Metropolitana Sud és la que té més residències qualificades amb el color vermell (16), seguida de la ciutat de Barcelona, amb 11, i la regió sanitària Metropolitana Nord, amb 7, i a Lleida n'hi ha 3, una menys que la setmana passada.