El Centre Sanitari protegeix la intimitat en les PCR que a l'exterior

El Centre Sanitari del Solsonès ha determinat que l'emplaçament òptim per fer els testos de PCR minimitzar el risc de contagi és l'actual, des de la finestra del costat d'Urgències, a l'exterior de l'equipament. Així ho ha decidit després de mantenir diverses converses i estudiar espais alternatius per a la realització de les PCR, seguint les instruccions del Departament de Salut. Instal·laran proteccions, però, per preservar la intimitat dels usuaris.

El principal criteri per mantenir l'emplaçament ha estat evitar el contacte amb la resta d'activitat del centre, amb els propis professionals de l'ens i els altres usuaris. En un comunicat la direcció del Centre Sanitari va dir que cal tenir en compte que «la situació de pandèmia i excepcionalitat que s'està vivint obliga a prendre decisions que no sempre tothom veu amb bons ulls, malgrat que siguin les millors per tothom». Junts i la CUP es van queixar de la situació. I el centre ha indica que s'instal·larà una pantalla que evitarà que es vegiqui es fa la prova.