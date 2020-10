L'Ajuntament de Bellver entén que no s'ha intervingut la residència com diu Salut

L'Ajuntament de Bellver considera que la Residènci Sant Roc, que té sota la seva tutela, no ha estat intervinguda. Accepta que hi ha una persona en la direcció mèdica i assistencial que l'aporta la Fundació Hospital de Puigcerdà, però asegura que és una qüestió temporal mentre la persona que ocupa la plaça, justament, no es pugui reincorporar després d'un cas de covid-19. L'alcalde, Xavier Porta, ha qualificat d'«exagerada» i «incorrecta» la utilització del terme «intervenció».

L'alcalde assegura que a nivell de gestió, el centre continua com sempre, sense cap tipus d'intervenció per part del Govern. Pel que fa al vessant sanitari, Xavier Porta, que és, també, el president de la Fundació que gestiona la residència, ha explicat que dels deu residents i quatre treballadors que van donar positiu en el test de roronavirus, tan sols un va mostrar símptomes i va ser traslladat a l'Hospital de Cerdanya. La resta han estat asimptomàtics. I assegura que en el moment de detectar-se el brot es van prendre mesures d'aïllament dels afectats i de divisió de zones a la residència.

Porta diu que es va sorprendre dimarts al vespre en veure la comunicació de Salut. Dilluns, segons han explicat ell mateix, hi va haver una inspecció del departament de Salut, i segons li consta, no es van trobar anomalies.

L'informe, segons l'Ajuntament, especifica que «en el moment de la visita cap resident no pressenta simptomatologia». Els responsables de salut van comprovar la diferenciació de zones covid i no covid, les aptituds del personal i la definició dels circuits. Xavier Porta ha avançat que «penso demanar una rectificació al departament».

Per la seva part, fonts de la Fundació Hospital de Puigcerdà ha coincidit amb l'Ajuntament de Bellver que l'acord és per la cessió d'una infermera especialitzada a la residència per fer la gestió sociosanitària, però no entenen que es tracti d'una «intervenció» El gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà,David Fernàndez, ha explicat que han signat un contracte per la cessió d'una infermera assessora en covid-19 .