Aragonès no dona credibilitat a la investigació del cas 'Volhov': «Cap irregularitat, meres conjectures»

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que els indicis de la Guàrdia Civil que apunten que Rússia hauria enviat a Catalunya 10.000 soldats per defensar la independència no tenen credibilitat. En roda de premsa, el republicà ha assegurat que davant d'aquestes acusacions no dona credibilitat a la resta de conjectures de la investigació policial al voltant de diversos empresaris independentistes. Després d'expressar suport als treballadors públics involucrats, Aragonès ha dit que no hi ha cap "irregularitat" i ha lamentat les intervencions judicials que volen construir un "relat fals" a partir d'escoltes fragmentades i ha recordat també les investigacions de l'1-O i el 20-S.

"Ja hem vist molts cops el gran espectacle judicial que no acaba en res. Confiem en els treballadors públics", ha assegurat. "Quan un informe policial apareix la primera idea que 10.000 soldats russos havien d'intervenir Catalunya, la resta de credibilitat de la notícia queda automàticament descartada", ha sentenciat.

El republicà ha posat d'exemple l'absolució al Major Trapero en creure que va destapar un altre gran espectacle judicial "que no va acabar en res".

Moscou també nega les vinculacions amb l'independentisme català



El Govern de Rússia, per la seva banda, rebutja categòricament les acusacions d'ingerència en el procés català formulades pel jutge Aguirre. En una trobada amb la premsa per via telemàtica celebrat aquest dijous, la portaveu del Ministeri d'Exteriors russa, Maria Zajarova, ha qualificat les asseveracions de «propaganda antirussa» que «no està basada en fets objectius», i ha recordat la posició oficial del Govern de Moscou des del 2017, durant el moment àlgid de la crisi catalana, que es va negar a reconèixer la declaració unilateral d'independència.