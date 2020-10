Una persona mor per coronavirus a Althaia, la tercera l'última setmana

Una persona ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha mort per coronavirus les últimes hores, segons va anunciar ahir la institució sanitària i assistencial. És la tercera defunció que es produeix l'última setmana a causa de la malaltia a Althaia. Dissabte també va morir un pacient que era a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu, que es va posar en marxa a mitjan mes per atendre pacients positius.

D'aquesta forma ja són 184 els traspassos acumulats des de l'inici de l'emergència sanitària a la Fundació Althaia. A Sant Andreu se n'han registrat 65, el que fa un total de 249 defuncions.

Aquest octubre la pressió de la covid s'ha traslladat d'una forma més evident als hospitals, on s'atenen els casos més greus. Aquest mes ja hi ha hagut 9 morts als hospitals de Manresa, mentre que el setembre se'n van notificar 4, i entre els mesos de juny, juliol i agost passats hi va haver en total tres traspassos.

Ahir hi havia a Althaia 41 persones ingressades per la covid, una més que no pas el dia anterior, i havien acumulat 1.225 altes hospitalàries des de l'inici de la pandèmia, tres més que dimarts.

La Fundació Althaia de Manresa ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per tal d'aturar la transmissió comunitària de la malaltia i poder assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari.