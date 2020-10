El pressupost de la Casa Reial creix un 6,5%

El pressupost de la Casa Reial per a l'any vinent serà de 8.431.150 milions d'euros, cosa que suposa un increment d'un 6,5% (544.000 euros) respecte als comptes que eren vigents des del 2018.

És la tercera pujada consecutiva que experimenta el pressupost del cap de l'Estat, després de les retallades que va patir durant l'anterior crisi econòmica.

El projecte de llei dels comptes públics per al curs vinent, que el Govern ha presentat aquesta tarda de dimecres en el Congrés, recull la partida global per a la Casa Reial, que després Felip VI distribueix lliurement per a les diferents despeses, entre ells, les retribucions de la família reial.

Serà la primera ocasió en què no es reculli cap assignació al rei Joan Carles, després que Felip VI decidís el passat 15 de març retirar-la com a resposta a les informacions publicades sobre els seus suposats negocis ocults a Suïssa, cosa que el va portar també a renunciar a la seva herència.

7,99 milions en el Pressupost fallit



Aquella decisió es va traduir en el fet que Joan Carles ha deixat de percebre aquest any 161.034 euros i només va cobrar uns 40.000 euros corresponents als tres primers mesos i mig de l'any.

La pujada del pressupost del Palau de la Zarzuela acordada pel Govern del PSOE i Unides Podem és notablement més gran de la que hi va haver als exercicis del 2017 i 2018, que va ser del 0,56% i del 0,87%, respectivament. Els 8,43 milions d'euros suposen que la casa reial recuperen la partida que es va consignar el 2011.

Va ser aquell any quan ja va patir una retallada del 5,2% a causa de la crisi, una tendència a la baixa que es va prolongar fins al 2015, quan es va congelar (7,75 milions), com en el següent exercici.

En el projecte pressupostari que el primer Govern de Pedro Sánchez va presentar el 2019, ja es va contemplar un ascens de l'1,4%, fins als 7,99 milions, però no va prosperar al ser rebutjat pel Congrés.

El pressupost de Zarzuela inclou les retribucions dels membres de la família reial. Aquest any, el sou de Felip VI ha ascendit a 248.562,36 euros, mentre que el de la reina Letícia ha sigut de 136.701,36 euros i el de la reina Sofia, 111.854,88 euros. La princesa Elionor i la infanta Sofia no tenen assignació de l'Estat.

A més dels sous, la partida de la Casa del Rei cobreix les despeses de funcionament, de protocol i de representació, entre les quals, viatges, recepcions i menjars, mentre que les partides de seguretat les assumeix, principalment, el Ministeri de l'Interior.