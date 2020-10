Uns 5.000 mossos, dedicats en exclusiva a tancar el perímetre

? Uns 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra tindran a partir d'avui i en els propers quinze dies com a «dedicació exclusiva» garantir, al costat de les policies locals, el tancament del perímetre de Catalunya i durant els caps de setmana de cada municipi, per evitar «sortides massives» de població, segons va detallar el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Segons Sàmper, els Mossos i les policies locals es desplegaran a tot Catalunya en un dispositiu que «estarà a l'altura» de les noves restriccions de mobilitat acordades per l'executiu.