Els EUA diu que els ciutadans nascuts a Jerusalem poden ser israelians

El Govern dels Estats Units va anunciar ahir que els ciutadans nord-americans nascuts a Jerusalem podran optar a partir d'ara per posar Israel com el seu país de naixement en els seus passaports, després de dècades negant-se a identificar la ciutat com a part de l'Estat israelià, atès que és un assumpte en disputa i subjecte a un acord de pau entre israelians i palestins.

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va dir que la decisió té «efecte immediat» i implica que la cartera que dirigeix «permetrà als nord-americans nascuts a Jerusalem poder determinar Israel com el seu lloc de naixement». Així, va assenyalar que la mesura «va en línia amb la proclamació del president (Donald) Trump sobre Jerusalem del 6 de desembre del 2017 –en referència al reconeixement de la ciutat com a capital israeliana– i la històrica obertura de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem el 14 de maig del 2019.