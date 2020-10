Geolocalització de les proves per fer un mapa de calor

? «Quan vam veure que la taxa d'incidència [a Manresa] pujava, vam demanar a vigilància epidemiològica que fes un estudi dels focus de calor», va explicar ahir Teresa Sabater. Per fer-lo es van geolocalitzar totes les PCR positives i es van situar en un mapa de la ciutat amb diferents colors depenent de l'acumulació. El groc és el que indica que hi ha una concentració de positius més important, cosa que es va detectar en els barris on es fan els cribratges.