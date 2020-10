Una variant de la covid-19 originada a Catalunya s'ha estès a Europa

Una variant de la covid-19 originada a Catalunya i l'Aragó a l'estiu s'ha estès a Europa, segons un estudi científic publicat ahir. La mutació anomenada 20A.EU1 es va propagar inicialment entre els temporers d'aquests territoris i després a la resta de l'Estat. «Aquesta variant es va exportar des d'Espanya a altres països europeus», apunta l'estudi. El grup d'investigadors assegura que la mutació ara representa la majoria dels contagis en diversos països europeus com Suïssa, Irlanda o el Regne Unit. La investigació suggereix que l'expansió de la mutació a Europa està vinculada a la tornada de les vacances des d'Espanya. «Sembla clar que les mesures no van ser suficients per aturar la transmissió de la variant aquest estiu», conclou la cap de la investigació Emma Hodcroft en declaracions al Financial Times.