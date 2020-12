Engarjolen una periodista xinesa per parlar de la pandèmia a Wuhan

Una «periodista ciutadana», detinguda després d'haver cobert la instauració de la quarantena a Wuhan a principi d'any pel coronavirus, va ser condemnada ahir a Xangai a quatre anys de presó, segons el seu advocat. La condemna de Zhan, de 37 anys i exadvocada, va ser dictada per un tribunal per «provocació de disturbis» després d'un procés que va durar hores, va dir a la premsa Ren Quanniu, un dels seus lletrats. «Semblava molt abatuda quan es va anunciar la sentència», va declarar a l'AFP. La terminologia de «provocació de disturbis» se sol fer servir contra els opositors al règim xinès. En concret, el tribunal l'acusa d'haver difós informacions falses per internet, va indicar a l'AFP un altre advocat seu, Zhang Keke.