Metges catalans reclamen més mesures restrictives per evitar rebrots

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, esperava un «enduriment» de les restriccions i que aquestes fossin «més contundents», especialment per Cap d'Any, davant d'una situació epidemiològica «inestable». «Suposo que el Govern té més dades de les que tinc jo», va argumentar ahir. Trilla va ser una més de les veus del col·lectiu mèdic que van reclamar més restriccions. I a part dels metges, també ho va demanar l'expresident Quim Torra.

El doctor va afirmar que és probable que després del període de festes hi hagi un augment del nombre de casos i va alertar que les dues properes setmanes seran «de molta tensió i molta atenció». Segons el seu parer, la gent està sent «majoritàriament prudent» però va afirmar que l'equilibri «és complicat»..

La consellera de Presidència en funcions i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar unes hores després que el Procicat hagi decidit mantenir les restriccions ja previstes per a Cap d'Any per fer front a la pandèmia de covid-19 i no les hagi endurit. Va assegurar que «les autoritats sanitàries han considerat que aquestes són les restriccions adequades».

Budó va assenyalar que «no hi ha cap comunitat autònoma que en aquests moments estigui implementant unes mesures tan dràstiques». La consellera va fer referència no només al toc de queda sinó també a les restriccions d'aforament de comerços, l'àmbit esportiu, la cultura i el culte, i que la restauració té limitats els horaris. «Tenim més mesures restrictives, com és el confinament comarcal diari i el perimetral de Catalunya», va afegir. A més, va recordar que per Cap d'Any només es poden reunir «un màxim de deu persones de dues bombolles, el que vol dir que no es poden reunir tres amics si són de bombolles diferents» i que tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals posaran en marxa un dispositiu ampliat». Budó no descarta un enduriment de mesures a última hora. «Hem après a no negar categòricament» cap decisió, va dir.