De la nevera a la xeringa, el procés de la vacunació pas a pas

2/4 de 10 del matí. La infermera Alba Arocas sacseja molt suaument la petita ampolla que conté la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Ho ha de fer 10 vegades, diu el protocol. Amb delicadesa. Ho fa endavant i enrere. Treu el precinte i ho neteja tot amb alcohol. A continuació col·loca 1,8 mil·lilitres de sèrum fisiològic dins la petita ampolleta. Treu l'aire i torna a sacsejar-la 10 vegades més. Ja només falta preparar les dosis. En surten 5 de cada ampolleta. Poc més de 0,3 mil·lilitres. No és res però és molt. De fet és tot. És la vacuna contra la covid. Regió7 va fer ahir seguiment de tot el procés d'un matí de vacunacions.

Arocas és la responsable de l'equip mòbil de vacunació 62 del departament de Salut. Té al seu càrrec la vacunació a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. Diumenge es va posar la primera vacuna a Manresa, a la residència de la Font dels Capellans. Ahir es va tornar a posar en marxa l'operatiu i van vacunar residents i treballadors de la residència de Sant Joan de Vilatorrada, la de Valldaura de Manresa i, ja a la tarda, les residències de Casserres i la de Viladecavalls. En total, 230 dosis. Sumades a les 82 de diumenge, fan un total de 312, de moment. Demà més.

El procés

El petit gest de sacsejar suaument el viral, la petita ampolla ja famosa de Pfizer-BioNTech, va culminar tota una tasca prèvia de programació que fa dies que dura i que ahir va començar a les 8 del matí. Un equip de dues infermeres, Laura López i Mercè Soler, a més a més d'Arocas, van preparar primer tot el material necessari per dur a terme la vacunació a Sant Joan.

En una sala d'un lloc que es manté en reserva per qüestions de seguretat, van parar damunt una taula mascaretes, xeringues, guants, agulles, contenidors per reciclar el material usat, gasses, cotó, gel hidroalcohòlic... i un kit d'emergència per si algú fa una reacció negativa «que esperem no fer servir».

Després van repassar la llista de residents de l'Atzavara i dels treballadors que s'havien de vacunar. «Amb els treballadors ho fem en dues tongades», va explicar Arocas. «Segons els assajos clínics, un 14 % de les persones vacunades presenten febre. Res que no es pugui solventar amb un paracetamol. Però amb febre no podrien anar a treballar i per no interferir en les plantilles ho fem en dos dies».

Fet tot això i amb el material a punt ho van carregar tot en un cotxe. Blanc, sense distintius i amb tan sols un rètol davant el volant on es podia llegir «Personal sanitari en servei». Quedava el darrer pas: recollir les vacunes.

Es guarden en una gran nevera a una temperatura d'entre 2 i 8 graus. Les grans reserves de vacunes s'han de mantenir entre -70 i -80 graus. Es custodien en ultracongeladors del Banc de Sang de Catalunya, des d'on es distribueixen a tot el territori. Un cop descongelades es poden estar 5 dies a una nevera, i quan la solució és a la xeringa s'ha d'injectar abans de 5 hores.

A la nevera Arocas, López i Soler van treure les vacunes d'un paquet que hi havia en una estanteria. «Agafarem 65 dosis. Durem un vial extra per si passa alguna cosa i que hauria de sobrar i tornar-lo a la cadena de fred», va informar Arocas. Després van posar les vacunes dins una gran caixa lila que manté el fred i amb l'ajut d'un carretó la van dur al cotxe.

En pocs minuts l'equip d'infermeria es va plantar a la residència Atzavara. A fora l'esperava la directora del centre, Judit Bujons. Sense presses i amb cura, també en pocs minuts van quedar enllestides les primeres cinc dosis d'un vial mentre al vestíbul de la residència hi havia una expectació inusual. «Que ve, que ve», cantaven les treballadores del centre en referència a la vacuna per acabar amb aplaudiments. Bujons va ser la primera a rebre la vacuna. Més aplaudiments. Després va ser el torn dels residents i part dels treballadors. La mateixa escena i rutina es va repetir a Valldaura, Casserres i Vacarisses.

Infermeres voluntàries

A la Catalunya central hi ha dos equips mòbils de vacunació més. Un a Osona i un altre que es fa càrrec de l'Anoia i el Solsonès. L'equip 62 té quatre administratius que es coordinen amb les residències perquè «hem de quadrar molt les dosis que necessitem. Hem de ser el màxim d'eficients». A l'equip també s'hi han afegit dos administratius voluntaris.

Les infermeres que posen les vacunes també són totes voluntàries. Ho fan fora del seu horari habitual. La previsió és que n'hi hagi 20 cada dia en equips de dues.

A la Catalunya Central s'han subministrat més de 300 dosis

A la Catalunya Central ja s'han subministrat més de 300 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la covid. Diumenge, a la Font dels Capellans, es van vacunar 82 persones. Ahir a Sant Joan, 60 més; a la residència Valldaura de Manresa, 55; a la de Casserres, 70 dosis i a la residència la Masia de Vacarisses, 45. La previsió és distribuir 975 dosis cada setmana.Alba Arocas, la coordinadora de l'equip mòbil del Bages, Berguedà i el Moianès, explicava ahir que no ha dormit gaire els darrers dies. «Fa només una setmana que la logística s'ha posat en marxa», i una cosa és fer-ho quadrar tot sobre el paper, i l'altra sobre la realitat. «Tot és molt volàtil i la situació canvia en hores». La prioritat és vacunar gent gran i treballadors de residències verdes, que és com es coneixen les que no tenen casos de coronavirus. «Avui [ahir per al lector] teníem programat anar a una residència gran i verda, però a les últimes hores han sortit casos sospitosos i estan pendents de resultats de PCR. El que teníem previst es va haver de desfer. Això serà el nostre dia a dia».Arocas va ser 6 anys adjunta a direcció al CAP de Súria i l'últim any directora a Sant Joan. «A la primera onada el personal sanitari vem patir molt i vaig voler fer un pas al costat, deixar la gestió i tornar a fer d'infermera». Estava destinada a Santpedor quan va rebre una trucada per coordinar un dels equips mòbils de vacunació. «Per primera vegada en tota la pandèmia podem fer una cosa pro activa contra la covid, i això em va motivar».Igual que a Laura López, infermera al CAP Sagrada Família, i Marcè Soler, que treballa en prevenció. Quan van fer la crida per buscar voluntàries s'hi van presentar sense dubtar-ho. «Podem participar en un fet històric», van assegurar.