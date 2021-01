El Regne Unit comença a administrar la vacuna d'Oxford-AstraZeneca

El Regne Unit ha començat a administrar la vacuna d'Oxford-AstraZeneca. Després que les autoritats reguladores n'autoritzessin l'ús, el servei nacional de salut (NHS, per les seves sigles en anglès) l'ha injectat aquest dilluns al primer pacient. Un home de 82 anys, Brian Pinker, ha estat el primer a rebre la vacuna d'Oxford-AstraZeneca a l'hospital universitari d'Oxford. Les autoritats britàniques confien que sumant la vacunada d'Oxford a la de Pfizer-BioNTech podran "accelerar" el procés de vacunació al Regne Unit perquè el vaccí d'Oxford-AstraZeneca és de més fàcil conservació i distribució, ja que no requereix temperatures tan baixes com la de Pfizer.

El Regne Unit va iniciar la campanya de vacunació el 8 de desembre i ja ha administrat dosis a més d'un 1 milió de persones, segons dades del govern britànic. Durant aquesta setmana esperen posar unes 530.000 dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca.