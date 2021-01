Salut vol accelerar el ritme per posar 748.000 vacunes en tres mesos

Salut vol accelerar el ritme per posar 748.000 vacunes en tres mesos mireia arso

El Departament de Salut va assumir ahir les possibles disfuncions en els primers dies de vacunació i va assegurar que confia a accelerar el ritme per arribar a unes 748.000 persones en dotze setmanes. Així ho va explicar el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que va comparèixer en roda de premsa telemàtica amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Sàmper.

Argimon va afirmar que accepta les crítiques per «totes les disfuncions que hi pugui haver» a nivell logístic en la vacunació, entre elles les del cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, que va dir que Salut «ha pecat de voler córrer massa».

A Catalunya només s'han posat unes 7.700 dosis de les 60.000 que ha enviat en una primera remesa la farmacèutica Pfizer / BioNTech.

«No hem aconseguit l'objectiu de 60.000 vacunats a la setmana», va admetre Argimon, qui tot i això va aclarir que aquesta xifra és «la mitjana setmanal» i que encara hi ha marge per arribar a número. «Això no és una carrera de cent metres, és una carrera de fons», va remarcar el secretari de Salut Pública, que va dir que «confia plenament a recuperar» el ritme de vacunació previst inicialment, amb un objectiu a l'horitzó: «748.000 persones vacunades en 12 setmanes».

Argimon va assegurar que el Departament de Salut ja disposa de 250 neveres per moure pel territori el preparat de Pfizer / BioNTech, una xifra que veu «suficient» per a la primera etapa, mentre la Generalitat està a l'espera que arribin «totes les necessàries» per al global de la campanya de vacunació.

Segons figura al portal de contractació pública de la Generalitat i ha avançat Crònica Global, l'administració catalana ha comprat a URBEX Expres 1.500 contenidors isotèrmics per a vacunes -per valor de 502.150 euros- que encara no han arribat.

Pel que fa al personal, la setmana passada estaven vacunant 200 infermeres i a hores d'ara ja són 500 les professionals, la majoria d'elles doblant torn. En aquest sentit, la consellera Alba Vergés va voler deixar clar que el col·lectiu d'infermeria té un «compromís brutal» amb la campanya de vacunació.

Salut va començar a vacunar el passat 27 de desembre a les residències de gent gran i ahir ja va incorporar un altre grup prioritari: la vacunació al personal sanitari d'hospitals que treballa en contacte directe amb malalts de coronavirus, en una operació la posada en marxa i organització de la qual assumeixen els propis centres. L'inici d'aquesta vacunació massiva de sanitaris arriba un dia després que Salut anunciés que començarà a administrar les dosis de la vacuna de Pfizer cada dia, incloent diumenges i festius.