Els mossos detenen un tercer jove per l'agressió a un menor a Can Batlló

Els Mossos d'Esquadra han detingut en les darreres hores un tercer jove relacionat amb l'agressió a un menor i el robatori del seu mòbil prop de Can Batlló, al districte de Sants de Barcelona, segons han informat fonts policials. Es tracta de la persona que aquest dimarts constava com a investigada i que finalment ha estat arrestada. En total, s'han detingut tres joves, dels quals dos ja han passat a disposició de la Fiscalia de menors i el tercer ho farà aquesta tarda. Pel que fa a la resta de participants en els fets, estan identificats i els Mossos d'Esquadra treballen per localitzar-los. L'agressió es va produir el passat 3 de gener al vespre. D'altra banda, els agents van recuperar el telèfon i el van tornar al seu propietari.

L'agressió es va enregistrar en vídeo i es va difondre a les xarxes, on s'ha viralitzat. Al vídeo es pot veure com el grup etziba diversos cops de puny i puntades de peu a la víctima, que al final aconsegueix escapar. L'endemà de l'incident, el 4 de gener, el jove va denunciar l'agressió i el robatori a comissaria.