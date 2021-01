Les patronals de l'oci nocturn volen que sigui delicte anar a festes com la de Llinars

La patronal de l'oci nocturn a Catalunya, Fecasarm, i la plataforma estatal Spain Nightlife, van enviar ahir un escrit al ministeri de Justícia reclamant una reforma del codi penal perquè es tipifiquin com a delicte les conductes imprudents susceptibles de causar contagis com ara organitzar o assistir a festes il·legals. Lamenten que no s'ha pogut imputar un delicte contra la salut pública als presumptes responsables de la festa il·legal de Llinars del Vallès perquè «no existeix cap delicte que castigui la conducta de propagació o transmissió de malalties i epidèmies». Afirmen que la nova tipificació seria «útil» per contenir l'expansió de la covid-19 i hauria de permetre reobrir els establiments legals. A la carta indiquen que la tipificació «hauria d'anar acompanyada de campanyes de sensibilització per instruir a la població de la necessitat de no fer cap acció que pugui comportar un contagi».