La vacuna de Moderna arribarà a Espanya la setmana que ve

La vacuna contra el coronavirus de Moderna, autoritzada ahir per l'Agència Europea del Medicament, arribarà a Espanya la setmana que ve, entre els següents 7 i 10 dies, segons ha anunciat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa des de Barcelona. La previsió de Sanitat és que Espanya rebi, en un únic punt, unes 600.000 dosis en les pròximes sis setmanes (fins a mitjans de febrer) que el ministeri repartirà entre les diferents comunitats autònomes. La vacuna de Moderna s'administrarà en paral·lel a la de Pfizer, que s'està inoculant des del 27 de desembre.

«La situació epidemiològica d'Espanya, ara mateix, és molt preocupant», ha sentenciat Illa, que ha afegit que les dades del dia es coneixeran i valoraran aquesta tarda. Per això el ministre s'ha remès a les dades de dimarts, quan a Espanya ja s'havien administrat un 18% de les dosis de les vacunes que havien arribat. «El pla de vacunació avança segons el que estava previst. Anem agafant velocitat de creuer», ha assegurat Illa, malgrat que hi ha autonomies, com Extremadura, que van més endarrerides que d'altres. Tot i així, no ha volgut polemitzar al respecte. «No farem rànquing [de les autonomies que més estan vacunant]. Totes han d'administrar les vacunes el més ràpid possible», ha dit i, a més, ha destacat que hi ha dues vacunes més en procés de revisió que s'incorporaran pròximament, a l'espera que siguin autoritzades: la d'AstraZeneca i la de Janssen. Totes estan contemplades en el calendari de vacunació de Sanitat.

A les preguntes dels periodistes, Illa ha explicat que, per vacunar, el ministeri no ha sol·licitat ajuda a l'Exèrcit ni a la sanitat privada perquè «la sanitat pública té prou recursos per administrar les dosis». I ha mantingut que a l'estiu hi haurà entre 15 i 20 milions d'espanyols immunitzats contra la Covid-19. També ha destacat que la vacuna de Moderna s'ha de mantenir a 20 graus sota zero i que, per tant, la logística és «una mica menys complexa» que la de Pfizer, que ha d'estar a 80 sota zero.

Illa, que ha defensat les restriccions imposades per algunes comunitats autònomes (com Catalunya, que avui inaugura noves mesures) i ha instat la ciutadania a seguir-les, ha repetit que deixarà el Ministeri quan comenci la campanya electoral a Catalunya, en la qual el es presentarà com a cap de llista pel PSC a president de la Generalitat el 14 de febrer. «Seguiré al Ministeri fins a l'últim minut i en deixaré les competències quan comenci la campanya electoral del 14-F», ha subratllat.

A més, ha destacat que Espanya no contempla ara mateix un confinament domiciliari, tot i que algunes autonomies, com Castella i Lleó, ho han demanat fa poc. «No està contemplat en el decret d'alarma, n'hi ha prou amb altres mesures que ja s'estan prenent. Amb aquestes mesures rebaixarem la segona corba», ha remarcat el ministre.



La propera setmana podrien arribar a Catalunya unes 5.800 dosis de la vacuna

Catalunya podria rebre la setmana vinent unes 5.800 dosis de la vacuna de Moderna, segons ha explicat a RAC1 la consellera de Salut, Alba Vergés. La consellera s'ha mostrat cauta a l'hora de confirmar amb rotunditat que els vaccins arribaran dilluns fins que no tinguin el "compromís exacte" al respecte. En tot cas, ha dit que de moment són "molt poques" les dosis que podrien arribar però que a Catalunya li pertocarien unes 100.000 que anirien arribant les successives setmanes. D'altra banda, ha mostrat la seva sorpresa davant del fet que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, opti per "abandonar el ministeri en un moment tan delicat" per ser candidat d'un partit a unes eleccions.

La consellera ha defensat l'estratègia de vacunació que s'està seguint a Catalunya i ha apuntat que només fa una setmana que es va iniciar i que encara no s'ha arribat a desplegar amb la velocitat que acabarà tenint. Aquest dimecres, festiu de Reis, ha detallat que s'han vacunat 3.000 persones més però que el ritme del dia anterior, 10.000 en un dia, és "un ritme bo".

Ha afirmat també que no hi ha un problema de manca de personal per subministrar la vacuna sinó que la logística és "molt complicada". "El primer dia no ho tens tot al 100%", ha manifestat. Així, ha dit que s'ha volgut programar tot per garantir la segona dosis a totes les persones a les que ja s'ha subministrat la primera i en el temps marcat. En aquest sentit, s'ha mostrat favorable a mantenir la vacunació de la segona dosi al 21 dies de la primera i no endarrerir-la, com estan fent alguns països davant l'augment de la incidència de la covid.

La consellera ha destacat que els professionals sanitaris estan "marcant exemple" i que "la majoria" s'està vacunant. Vergés ha afegit que quan s'entri en la segona etapa de vacunació, pels volts de Setmana Santa, i l'estratègia sigui poblacional, l'organització haurà de ser diferent.

La consellera no s'ha volgut "aventurar" a dir quan es podria arribar a la immunitat de grup i ha garantit que es continuarà vacunant a l'estiu, malgrat s'hagi arribat al 60 o al 70% de la població vacunada.



Crítica amb la decisió d'Illa

"Em sorprèn que s'estigui fent campanya amb l'epidèmia, ho dic molt en general però em sorprèn que puguis abandonar el Ministeri de Sanitat en un moment tan delicat i ser candidat perquè hi ha unes eleccions", ha dit Vergés en ser preguntada per la decisió d'Illa de ser el candidat del PSC i deixar el ministeri de Sanitat.

A més, ha apuntat que Illa va signar el pacte a la Diputació de Barcelona, que no pot "compartir", però ha assegurat que la seva preocupació no és aquesta sinó la gestió de la pandèmia a Catalunya.