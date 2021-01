El govern activa els ajuts directes per al sector turístic de la Cerdanya

El Departament d'Empresa i Coneixement va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases per als ajuts directes al sector turístic del Ripollès i la Cerdanya després del confinament perimetral dels darrers dies, coincidint amb la campanya de Nadal. Les aportacions seran d'entre 1.500 i 10.000 euros. Per la seva banda, els empresaris de la Cerdanya consideren que amb el nou confinament municipal, que va entrar en vigor ahir, «plou sobre mullat», després d'haver perdut un 85% de facturació. Ara, tot i que la restauració pot tornar a obrir amb les mateixes limitacions que a la resta de Catalunya, hi ha negocis que opten per no fer-ho i l'estació d'esquí de la Masella continuarà oberta però aplicarà un ERTO parcial.

Els ajuts directes al sector turístic del Ripollès i la Cerdanya que ha activat la Generalitat contemplen aportacions de 1.500 euros per a les agències de viatges, guies turístics i de muntanya; de 7.500 per a explotadores d'habitatges d'ús turístic i establiments i activitats d'interès turístic i de 10.000 euros per als allotjaments turístics.

La Generalitat ha recordat que les empreses i professionals que ja van demanar un ajut a la convocatòria del novembre no hauran de fer cap tràmit i rebran directament l'import. La sol·licitud es podrà fer en els propers dies a través del formulari del Canal Empresa i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat.

Els empresaris de la Cerdanya consideren que amb el nou confinament municipal que va entrar en vigor ahir «plou sobre mullat», tenint en compte l'impacte econòmic que ha tingut per a la comarca el tancament perimetral decretat a les portes de la campanya de Nadal. Així, segons ha assegurat el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, la facturació dels darrers quinze dies ha caigut un 85% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat.

Armengol ha explicat que demanen al Govern «indemnitzacions» per l'impacte que han tingut les restriccions a la comarca i ha criticat que no hi hagi una «correlació» entre les mesures adoptades i els ajuts previstos per fer front a aquesta situació. En aquest sentit, ha explicat que des de l'executiu català els han dit que estan estudiant un segon paquet de 500 milions d'euros i que, en aquest cas, miraran de tenir en compte els índexs de facturació dels negocis a l'hora de repartir els diners.

Des d'Empresariat Cerdanya també han demanat incorporar nous sectors als ajuts, com ara el de la distribució i el dels autònoms vinculats al sector de la neu, després que s'hagi aconseguit una dotació econòmica per a les escoles d'esquí en aquesta convocatòria. El seu president considera que el problema no està en la mobilitat, sinó en la interacció social i ha posat com a exemple les aglomeracions que s'han vist dies enrere als carrers comercials de Barcelona.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, Nativitat Bover, veu el nou confinament, amb el qual poden tornar a obrir, com «un pedaç més». Així, ha assegurat que els negocis d'aquest sector situats en els municipis més poblats potser ho tindran més fàcil però que, en canvi, els dels petits no tenen «res garantit» i que si acaben aixecant la persiana és per a què entri algun ingrés.

Bover ha alertat que el sector de la restauració de la comarca porta sis mesos sense poder treballar: «Estem molt cansats ja de portar tot el pes a l'esquena». A més, ha titllat de «propina» l'ajuda anunciada pel Govern, tot i entendre que es tracta d'una convocatòria per cobrar de forma ràpida. En aquest sentit, però, ha destacat que si l'executiu observa la documentació se n'adonarà que és «minsa» en relació a la facturació d'aquest període.

Per la seva banda, l'estació d'esquí de Masella ha explicat que davant les noves mesures que van entrar en vigor ahir obriran a diari «sota mínims i adaptant-se a la demanda dels esquiadors» pel «compromís amb els municipis, amb el personal i per mantenir i conservar l'estat de neu a pistes en bones condicions per quan es pugui tornar a reobrir el 100%».

Malgrat això, asseguren, «a l'empresa li resulta econòmicament inviable mantenir les instal·lacions en funcionament només pels municipis d'Alp, Das i Urús, per on s'estén el domini esquiable». L'empresa ha decidit aplicar un ERTO parcial, amb el compromís que «si la situació es normalitza» restablirà els llocs de treball «de seguida».