El Govern veu versemblant ajornar el 14-F i s'atribueix prendre la «decisió final»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va plantejar ahir ir com a escenari versemblant un eventual ajornament de les eleccions previstes pel 14 de febrer, una possibilitat que la taula de partits catalans abordarà aquest divendres, encara que el Govern s'atribueix la «decisió final».

Després de setmanes en les quals, davant qualsevol pregunta sobre un possible ajornament electoral, el Govern responia sistemàticament que treballava només amb la idea de celebrar els comicis el 14F, Budó va deixar entreveure finalment que, donada la situació epidemiològica «greu» que viu Catalunya després de les festes nadalenques, posposar les eleccions no és en absolut una hipòtesi desgavellada. El punt d'inflexió el va marcar dilluns un informe del Departament de Salut que alertava que el «pic de pressió assistencial» a les UCI pot aconseguir-se pocs dies abans del 14F. Govern i partits han acordat reunir-se divendres per prendre una decisió definitiva sobre aquest tema: o es decideix mantenir la cita del 14F o s'acorda retardar-la i buscar una data alternativa.

Demà se celebrarà una reunió «tècnica» per avaluar conjuntament les últimes dades epidemiològiques, va assenyalar Budó, que malgrat no pronunciar-se de forma taxativa sí va desgranar arguments a favor de prendre en consideració un ajornament.

La consellera va posar derelleu la «tendència a l'alça» dels contagis de coronavirus a Catalunya, ahir amb «7.000 positius més» que dilluns, la qual cosa segons el seu parer ha de «fer reflexionar».

Budó va assegurar que divendres es buscarà un «consens» amb el conjunt de formacions amb representació en el Parlament, però si no n'hi ha «li correspondrà al Govern» la «decisió final». La consellera va destacar, en aquest sentit, que al País Basc i Galícia, que van retardar els comicis del 5 d'abril al 12 de juliol de 2020, es va buscar primer el consens parlamentari i finalment els governs van decidir ajornar les eleccions.

A Catalunya, no obstant això, els comicis del 14F van ser convocats de manera automàtica en vèncer els terminis després de la inhabilitació de Quim Torra com a president, per la qual cosa el seu ajornament podria obrir una nova polèmica, ja que el PSC no creu que les dades epidemiològiques actuals justifiquin una decisió així.

«Amb les dades que van proporcionar ahir, no hi ha cap motiu per ajornar les eleccions. Per tant, espero que ningú estigui més atent a les enquestes que a les dades de la pandèmia», va afirmar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.