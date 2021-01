Científics dels EUA identifiquen dues noves variants del coronavirus

Investigadors nord-americans han detectat dues variants del SARS-CoV-2 que podrien ser més contagioses i que es comporten de manera similar a la britànica, segons conclusions d'un estudi preliminar publicat aquest dimecres, en què es destaca que una és dominant a la capital d'Ohio, reporta EFE.

Una de les variants ha mutat de manera similar a la britànica, mentre que l'altra no s'havia vist fins ara pels investigadors i s'ha convertit en dominant a la capital de l'estat d'Ohio, Columbus, en tan sols unes setmanes.

La variant «de Columbus té la base genètica de casos similars que hem estudiat, però presenta tres mutacions que significarien una evolució molt important», va indicar el professor de patologia de la Universitat d'Ohio State Dan Jones, participant en l'estudi.

Segons Jones, la nova variant «ha incrementat la transmissibilitat de coronavirus comparant-la amb variants pares» i va considerar que mesures com restringir el desplaçament no seran suficients per prevenir-ne l'extensió.

Les dues variants han sigut originades en mutacions dins dels Estats Units i no importades d'altres països des del març, quan van començar a seqüenciar-se, un esforç que s'ha accelerat en veure la prevalença de les soques.

La investigació, que encara no ha sigut revisada per la comunitat científica, indica que el coronavirus està experimentant un període de canvis significatius en la seva composició genètica.

Malgrat que és massa d'hora per determinar com són de contagioses les noves soques, el virus porta en la població diversos mesos i està experimentant canvis.

Els investigadors també van recordar que és massa d'hora per saber si les noves variants no responen a les vacunes, que als Estats Units s'estan subministrant a la població de risc des del desembre.

El grup de treball de la Casa Blanca va suggerir a principis d'aquest mes que hi podria haver una «variant nord-americana», tenint en compte l'extensió de les infeccions en els últims mesos al país.

Els Estats Units estan sumant entre 200.000 i 300.000 infectats diaris de covid-19, amb més de 4.000 morts al dia.