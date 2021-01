Catalunya comença a doblegar la corba de la tercera onada de contagis

Catalunya començava a doblegar ahir la corba de la tercera onada de la pandèmia, amb millores dels indicadors epidemiològics per segon dia consecutiu, encara que les UCI seguien omplint-se de pacients amb Covid-19, ahir 40 més que dilluns, i 590 a tots els hospitals.

Per segon dia, a Catalunya han tornat a disminuir tant el risc de rebrot, com la velocitat de contagis i la positivitat, i també ha baixat en 21 el nombre d'hospitalitzats, encara que el de morts no deixa d'augmentar i s'han notificat 74 defuncions més per Covid en les últimes 24 hores.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, havia baixat 45 punts des de dilluns i se situava en 709, mentre que la velocitat de contagi (Rt), que mesura la rapidesa amb que es propaga l'epidèmia, es va situar en 1,15 -cada 100 infectats contagien 115 persones de mitjana-, quan dilluns era d'1,31.

Efecte Nadal?

Les dades que publica el departament de Salut semblen descartar un efecte rellevant de la celebració del Nadal i del Cap d'Any en l'avenç de la pandèmia a Catalunya. Les xifres de contagis han anat pujant durant tota la tercera onada, però no hi hagut un pic destacat des de les festes. El màxim de contagis confirmats des d'aleshores va ser el passat dia 11, amb 5.777, i el percentatge més elevat de proves positives va tenir lloc un dia abans, amb el 15,94%, però el 27 de desembre aquesta dada ja era de pràcticament l'11%. Des d'aleshores, el nombre de contagis diaris ha anat disminuint, segons les dades de Salut.

Avançar el toc de queda

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va supeditar ahir qualsevol decisió de l'executiu català sobre l'avançament del toc de queda, com reclamen altres comunitats de l'Estat, a allò que aconsellin «les autoritats sanitàries». En l'habitual roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, Budó va recordar que les actuals restriccions estan en vigor fins al 24 de gener i que entre avui i divendres el Govern decidirà si s'han de «flexibilitzar, mantenir o reforçar amb mesures addicionals».

En relació a si el Govern optaria per avançar el toc de queda, actualment en vigor entre les 22:00 i les 6:00 hores, va afirmar que és una mesura que «està sobre la taula». També influirà en aquesta decisió el que s'acordi en la reunió prevista avui del Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat, on es preveu que s'abordi la decisió de Castella i Lleó d'avançar el toc de queda a les 20:00 hores.

Ahir es va donar a conèixer que el Consorci Hospitalari de Terrassa ha aprofitat unes 300 dosis de la vacuna contra la Covid-19 sobrants i ha vacunat pacients d'edat avançada i/o amb patologia crònica de la seva àrea d'influència, entre els quals hi hauria alguns metges jubilats. El centre es va trobar, l'11 de gener, amb un sobrant d'unes 300 dosis amb data de caducitat del mateix dia i amb la impossibilitat de retornar-les al centre de distribució. Davant d'aquesta situació, i per no llençar cap dosi, es va optar per vacunar pacients en risc de la planta de geriatria i altres d'edat avançada.