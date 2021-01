El govern espanyol demana a Catalunya que informi dels danys de Filomena per si pot ser zona catastròfica

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha enviat una carta a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en què li demana que informi dels danys del temporal Filomena a Catalunya perquè pugui ser declarada zona catastròfica si compleix els requisits. Cunillera exposa que el Consell de Ministres del 19 de gener va aprovar la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil -nom oficial de zona catastròfica- amb un seguit de comunitats autònomes i que ha deixat oberta la possibilitat d'ampliar-la a altres territoris dels quals no tenia informació suficient. Així, indica que si la Generalitat creu que pot aprofitar aquesta ampliació li enviï la informació tan aviat com sigui possible.