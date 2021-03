Experts asseguren que els pacients que ingressen ara presenten «formes més greus» per la variant britànica

El coordinador de la unitat covid-19 a l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ha afirmat que els pacients que ingressen als hospitals ara presenten "formes més greus" que fa dos mesos per la variant britànica.

El doctor ha afegit en declaracions a Catalunya Ràdio que això és "perillós" i s'ha de tenir en compte a l'hora de la desescalada, motiu pel qual ha demanat "prudència i complir les mesures de seguretat.

Ha afirmat que la tercera onada encara no s'ha superat i ha afirmat qu en les condicions actuals, i fins que no hi hagi més gent vacunada, una quarta onada no es pot descartar. "El virus circula i continuarà fent onades igual que ha fet les prèvies", ha declarat.