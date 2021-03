Més de 6.500 persones celebren un carnestoltes il·legal a Marsella malgrat les restriccions del coronavirus

La policia intervé per a dissoldre el carnestoltes il·legal a Marsella

La policia intervé per a dissoldre el carnestoltes il·legal a Marsella | Zuma Press

Més de 6.500 persones, segons la Policia, han participat aquest diumenge en un acte "no declarat" per tal de celebrar el carnestoltes en el centre de Marsella. La policia ha intervingut per a dissoldre la concentració. Almenys set persones han estat detingudes.

La Policia de Boques del Roine ha lamentat l'esdeveniment, celebrat en la tarda del diumenge, en el qual no s'han respectat les mesures sanitàries per tal d'evitar contagis."Sense mascareta, sense distanciament físic... Irresponsabilitat total dels participants del carnestoltes", ha retret la Prefectura a través de Twitter.

Els agents han mantingut la distància en la celebració, que ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat, però a les 19.00 hores han començat els enfrontaments i la Policia ha anunciat la "dispersió del festeig" a La Plaine, on quedaven un miler de persones. Alguns dels participants han llançat objectes a la Policia.