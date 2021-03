Alemanya fa marxa enrere i endureix el confinament de cara a Setmana Santa

Alemanya ha allargat el confinament actual fins al 18 d'abril, fent marxa enrere en els plans de començar la reobertura anunciats a principis de mes. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha admès que la situació és "molt greu" i que el país s'enfronta a una onada "més mortal i significativament més infecciosa" per culpa de les noves variants del coronavirus. A més, hi haurà restriccions més severes durant les festes de Setmana Santa, quan no es permetran les reunions de més de cinc persones, d'un màxim de dues bombolles, o es tancaran tots els comerços no essencials. A França, el president Emmanuel Macron ha assegurat que cal vacunar "cada dia, matí, tarda i nit", sense deixar de fer-ho en festius ni caps de setmana.

En la seva roda de premsa, Merkel ha insistit en què el govern alemany desaconsella del tot els viatges a l'estranger si no són "estrictament necessaris". De fet, la cancellera ha remarcat que era "absolutament imprescindible" prémer el "fre d'emergència" i fer marxa enrere en la desescalada davant de la propagació del virus i d'aquesta nova onada a Alemanya.

A França, on 16 departaments, inclosa la regió de París, zones properes a la frontera amb Bèlgica o Niça tenen un confinament més estricte que la resta del país, Macron ha insistit aquest dimarts en la importància de la vacunació. "La vacunació és una prioritat nacional, i no hi ha ni caps de setmana ni festius", ha avisat, quan s'acosta la Setmana Santa.

Els plans del govern francès, que promou grans centres de vacunació, preveu haver vacunat 10 milions de ciutadans a mitjans d'abrils, 20 milions a mitjans de maig i 30 milions a mitjans de juny, per cobrir a la majoria de la ciutadania "a finals d'estiu".

Mentrestant, al Regne Unit commemoren el primer aniversari del seu confinament, ara fa un any, amb un fort debat sobre la prohibició de viatjar fora del país. El govern ha impulsat una normativa que preveu multes de fins a 5.000 lliures a qualsevol persona que intenti marxar a l'estranger sense un motiu raonable, una mesura que es votarà dijous. Londres no preveu obrir-se a l'estranger, com a mínim, fins el 17 de maig, però aquesta data ja està en qüestió per l'empitjorament de la pandèmia en alguns països europeus.