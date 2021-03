Aquesta és la web on pots demanar hora per vacunar-te

La Generalitat ha reprès aquest dimecres la campanya de vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca. A les persones afectades se'ls està enviant un SMS per convocar-les, però també hi ha la possibilitat que aquells que tenen entre 60 i 65 anys demanin cita ells mateixos. Ho han de fer a través d'una web que Salut ha posat en marxa i que en les primeres hores ha quedat desbordada.

La pàgina en qüestió és https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/ i un cop a dins, les persones han d'escollir un dels punts habilitats per a la vacunació i reservar dia i hora.

En el primer dia del retorn a les vacunacions massives, unes 14.000 persones d'entre 60 i 65 anys han rebut l'antídot d'AstraZeneca i 86.000 mes s'han apuntat ja per vacunar-se els propers dies i fins a la setmana vinent, segons han informat fonts del Departament de Salut.

La Generalitat ha reprès la vacunació amb AstraZeneca després d'haver-se paralitzat les dosis uns dies fins que l'EMA ha donat el seu vistiplau a aquest immunogen després d'analitzar uns pocs casos de trombosi, i el govern espanyol ha autoritzat que s'administri a majors de 55 anys i fins als 65.

Dilluns, el departament de Salut va obrir la inscripció per demanar cita per vacunar-se per als majors de 60 anys i es van inscriure fins dimarts a la nit unes 14.000 persones, que són les que avui han rebut la dosi.

Fins ara aquestes vacunes estaven reservades per a persones de professions essencials -policies, bombers, farmacèutics, docents...- menors de 55 anys, però en ampliar-se el rang fins als 65 anys, Salut ha decidit vacunar a totes les persones majors de 60 anys posat que són actualment les que tenen més risc i les que ingressen més a les UCI per coronavirus.

Mentrestant segueix la vacunació amb les dosis de Pfizer i Moderna dels majors de 80 anys -fins ara només un 30% d'ells han rebut la primera dosi-, per començar després amb els majors de 70 anys.