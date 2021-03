Artadi diu que l'abstenció és perquè no hi ha un acord de legislatura

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, va argumentar ahir que l'abstenció del seu partit en la primera volta de la investidura de Pere Aragonès és perquè no hi ha acord de legislatura. «No volem un acord d'investidura, sinó de legislatura», va insistir en declaracions a ´Els Matins de TV3'. Així doncs, va negar que la posició de Junts sigui per una qüestió programàtica en concret i que el seu partit hagi posat el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en la taula de les negociacions.

Artadi es va mostrar estranyada pel fet que a ERC sorprengui l'abstenció de Junts. «No sabem si forma part d'un ´pressing Junts' però no és la manera», va concloure. En les mateixes declaracions, Elsa Artadi va afegir que encara no s'ha obert la carpeta sobre l'estructura del nou Govern en les negociacions amb Esquerra Republicana.