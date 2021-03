Catalunya, mig any amb Govern en funcions i pendent de la investidura

Catalunya va complir ahir mig any amb el Govern en funcions i sense president, ja que fa sis mesos que Quim Torra va ser inhabilitat, en un moment en què la investidura d'un nou president de la Generalitat està a l'aire, després que divendres fracassés el primer intent per investir el candidat d'ERC, Pere Aragonès, i encara no hi ha acord perquè surti elegit dimarts a la segona volta.

Fa sis mesos, el 28 de setembre, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna de Torra a un any i mig d'inhabilitació per desobediència per no haver despenjat en els terminis sol·licitats per la Junta Electoral una pancarta a favor de la llibertat dels presos de l'1 -O de la balconada del Palau de la Generalitat.

Aquesta inhabilitació va deixar el Govern en funcions, ja que el vicepresident, Pere Aragonès, va assumir les funcions de president de la Generalitat però amb les competències limitades.

Abans que Torra fos inhabilitat, però, ERC va insistir a convocar eleccions per evitar que els comicis estiguessin fixats per una decisió judicial i reduir el període d'interinatge.

No obstant això, Junts i el mateix Torra s'hi van oposar argumentant que això seria acceptar la inhabilitació, per la qual cosa el president va optar per no anticipar les eleccions i va quedar en mans dels tribunals activar el rellotge per a la convocatòria electoral.

En aquest període, Catalunya ha celebrat unes eleccions al Parlament, que al principi el Govern català va ajornar fins al maig davant les previsions de la pandèmia, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar aquesta suspensió i els comicis es van celebrar el 14 de febrer.

Després de les eleccions, en les quals l'independentisme va revalidar majoria absoluta tot i la victòria del PSC en vots -en escons va empatar amb ERC-, Aragonès ha defensat la necessitat d'arribar a un acord com més aviat millor per formar un nou Govern que tingui plenes funcions per gestionar la pandèmia i la crisi provocada per la covid-19.

No obstant això, les negaciacions només han aconseguit un pacte entre ERC i CUP, i caldrà veure si després de la investidura fallida de divendres, ERC i Junts aconsegueixen desencallar les negociacions perquè Aragonès sigui investit.

Si en aquesta segona volta Pere Aragonès tampoc aconsegueix ser elegit, començarà a córrer el rellotge de la investidura i s'obrirà un termini de dos mesos que finalitzaria el 26 de maig: si en aquest període ni Aragonès ni cap altre candidat fos investit, es dissoldria automàticament el Parlament i es convocarien unes noves eleccions.

Els nous comicis s'haurien de celebrar 54 dies després que s'esgoti el termini, és a dir, el 19 de juliol, de manera que el Govern en funcions es podria allargar fins a l'estiu.