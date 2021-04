Catalunya millora els indicadors i supera el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19

Després de diversos dies empitjorant i després d'estabilitzar-se una mica ahir, alguns dels principals indicadors que es tenen en compte en aquesta crisi sanitària han millorat a Catalunya, segons les dades que ha comunicat la Conselleria de Salut aquest diumenge, mentre que el nombre de persones vacunades contra el coronavirus ja supera el milió. A la Catalunya Central, un total de 71.460 persones han rebut la primera dosi de la vacuna (+1.006) i 29.881 han rebut la segona (-1). El 13,4% dels residents té la primera dosi i el 5,7% té la pauta completa.

Salut informa que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) s'ha reduït quatre centèsimes i s'ha situat en 1,16, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 116 persones, mentre que el risc de rebrot (EPG), l'índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, ha baixat quatre punts i s'ha situat en 280.

El número de persones ingressades a Catalunya per covid és de 1.551, 68 més que ahir, de les quals 424 estan greus, internades en una UCI, tres més que ahir.S'han declarat 710 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 559.642. El 6,64% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 35 noves morts, amb un total de 21.375 defuncions en tota la pandèmia.





L'Rt baixa d'1 (0,99) a la Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 42.479 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 65 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 46.255 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.295 persones en aquesta regió (+5).

El risc de rebrot baixa 10 punts i se situa en 329, per sota dels 372 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus baixa dues centèsimes fins a 0,99, per sota de la setmana del 18 al 24 de març, quan estava a 1,04. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 149 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 328. La regió té actualment 161 pacients ingressats, 1 més.

1.010.874 vacunes administrades

Catalunya ha superat el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19, concretament 1.010.874, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El total de primeres dosis ha pujat en 14.598 en les darreres 24 hores. Pel que fa a la segona dosi, l'han rebut 443.577 persones, 352 més.

Així, el 13% de la població ha rebut la primera dosi -15,4% si es tenen en compte els majors de 16 anys- i el 5,8% té la pauta completa. Per col·lectius, han rebut la primera dosi el 77,1% de les persones amb gran dependència; el 64,2% dels majors de 80 anys; el 82,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,9% dels treballadors de residències; el 63,9% del personal essencial; i el 27,9% de la població general d'entre 60 i 65 anys.