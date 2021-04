Salut demana un marge de 48 a 72 hores per decidir si cal endurir les restriccions

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va afirmar ahir que s'ha de deixar un marge de 48 a 72 hores per veure si cal endurir les restriccions després de Setmana Santa.

«Els indicadors no augmenten però es mantenen estables. Això no són per a nosaltres bones notícies i haurem de donar un cert temps per no prendre les decisions en calent», va reconèixer Ramentol en declaracions aquest Dilluns de Pasqua a Catalunya Ràdio. «Ens venen dies assistencialment complicats», va avisar el secretari general de Salut, que va voler posar el focus en el degoteig a l'alça d'ingressos a l'UCI (431 pacients).

En paral·lel, Ramentol va fer referència a població que es troba en la franja d'entre 65 i 70 anys i va avançar que «segurament seran els que es vacunaran amb el vaccí de Janssen».