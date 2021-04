El PSC prepara un «Govern a l'ombra» per ser alternativa

El PSC no es resigna encara al fet que Salvador Illa no es converteixi en president de la Generalitat. El partit creu que la mala relació entre els independentistes provoca que el seu candidat tingui encara opcions de liderar el Govern. Però, conscients que és improbable que ERC i JxCat no es posin finalment d'acord, ja preparen un «Govern a l'ombra» per si han de romandre en l'oposició.

L'objectiu, segons fonts coneixedores del projecte, seria el de visibilitzar que hi ha «una manera de treballar alternativa» a la dels independentistes, que segons els socialistes només estan preocupats per l'evolució del procés. Aquest equip, en canvi, estaria molt centrat en la lluita contra la pandèmia i s'encarregaria de mantenir un diàleg amb diferents sectors.

La idea, avançada per ´El Confidencial', entronca amb la que va posar en marxa Pasqual Maragall en 1999, després de guanyar les eleccions contra Jordi Pujol en vots però perdre-les en escons. En aquesta ocasió, Illa també ha obtingut la majoria de sufragis, i ha empatat a 33 diputats amb Pere Aragonès, el candidat d'ERC.

Maragall va incloure en aquell «Govern a l'ombra», que va presentar a l'octubre de l'any 2000, noms que posteriorment van formar part del tripartit que van acordar en 2003 el PSC, ERC i ICV-EUiA, com Joaquim Nadal, Josep Maria Vallès, Antoni Siurana, Marina Geli, Josep Maria Rañé o Montserrat Tura.

Com en aquella ocasió, el «Govern a l'ombra» d'Illa estaria integrat per diputats socialistes, que farien un «marcatge» a cada conselleria. Tot i que Illa va anunciar alguns dels noms que tenia pensats per a exercir responsabilitats si arribava a la Generalitat –com el de Maurici Lucena a economia o Olga Pané per a Salut-, fonts del partit subratllen que seria «difícil implicar en aquest projecte a gent que té la seva vida al marge del Parlament».