El bloqueig de la investidura perllonga els sis mesos d'interinitat al Govern català

Des del 28 de setembre, quan es va fer efectiva la inhabilitació de Quim Torra, Catalunya està faltada oficialment d'un president de la Generalitat en exercici de les seves funcions, una interinitat que ja supera els sis mesos i que s'està veient perllongada per l'actual bloqueig de la investidura.

Quan mig any enrere el Tribunal Suprem va confirmar la condemna d'any i mig d'inhabilitació a Torra, JxCat va descartar investir un substitut, per denunciar així l'excepcionalitat de la situació, i Catalunya va obrir un període de quatre mesos de provisionalitat: calia esperar seixanta dies fins a esgotar el termini límit per votar una investidura i, des de la convocatòria automàtica d'eleccions, esperar 54 dies més fins a la celebració dels comicis. Podria haver estat encara més temps d'interinitat preelectoral, ja que, en plena tercera onada de la pandèmia, el Govern va aprovar el 15 de gener un decret d'ajornament de les eleccions fins al 30 de maig, però el TSJC el va tombar i va obligar a mantenir la data del 14 de febrer.

Des del moment en què es va confirmar la inhabilitació de Torra, el Govern s'ha mantingut en funcions, amb les limitacions pròpies d'aquesta situació: no té capacitat legislativa -només pot impulsar decrets- i no pot aprovar uns nous pressupostos, que serien especialment rellevants ara, per adaptar la despesa de la Generalitat a les conseqüències provocades per la covid-19. Amb Torra apartat, ha estat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, qui ha exercit de president substitut, encara que les seves funcions també estan limitades i no pot ni convocar eleccions ni nomenar o cessar consellers.

La renovada majoria independentista registrada a les urnes el 14F va semblar aplanar el camí a una reedició de la coalició entre ERC i JxCat, que malgrat els seus constants xocs al llarg de l'anterior legislatura no es van deixar marge per explorar un canvi d'aliances que trenqui blocs. ERC va pactar amb la CUP el seu suport -insuficient- per investir Aragonès, però no va lligar l'aval de JxCat, l'abstenció del qual en els plens d'investidura dels dies 26 i 30 de març va fer fracassar per dues vegades la votació. Dimecres, els equips negociadors d'ERC i JxCat van tornar a reunir-se al Parlament, però l'acord segueix sense arribar. A les files de JxCat hi ha veus favorables a deixar que ERC governi en solitari i passar a exercir una oposició «exigent», que posi en relleu les contradiccions d'Aragonès. Altres fonts de JxCat veuen «molt improbable» la possibilitat de quedar fora del Govern i permetre que ERC assumeixi en solitari totes les àrees de responsabilitat.