La velocitat de transmissió de la covid-19 a Catalunya continuava ahir a la baixa

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya continuava ahir a la baixa i se situava en el 0,90, tres centèsimes menys, mentre el risc de rebrot davallava fins a 220 (-3), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

Ahir es van fer públiques 28 morts més que van fer pujar el total a 21.458 defuncions en tota la pandèmia.

Hi havia 1.709 pacients ingressats als hospitals, 3 menys que en el balanç anterior, i 483 persones a l'UCI, 25 més que 24 hores abans. Es van declarar 1.964 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 565.012.

El 7,75% de les proves realitzades la darrera setmana va donar positiu.

El risc de rebrot era de 289 entre el 22 i el 28 de març i se situa en 220 en l'últim interval analitzat. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, va baixar a 0,90, per sota de l'1,23 de la setmana anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 29 de març al 4 d'abril n'hi va haver 8.961, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.900. Això situa la taxa de confirmats en 116,20 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (128,38).

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 609.876 casos, dels quals 565.012 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, es van sumar 28 defuncions que fan un total de 21.458: 13.597 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+17), 4.556 en residències (ídem), 1.155 en domicilis (+2) i 2.150 no classificades (+9).

Entre el 29 de març i el 4 d'abril es van declarar 140 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 124. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.617 persones. La setmana anterior, del 22 al 28 de març, n'hi va haver 1.483.

Mitjana d'edat de 41 anys

Durant l'última setmana analitzada es van fer 93.239 proves PCR i 38.009 tests d'antígens, dels quals un 7,75% van donar positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,73%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa ara en els 41,01 anys.

Entre les persones que viuen en residències, es va informar de 30.441 casos confirmats per PCR o TA, 16 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.672. En total, han mort 8.776 persones, una més que en el darrer balanç.