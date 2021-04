La UE veu la intenció de l'Iran d'enriquir urani al 60 % «molt preocupant»

La Unió Europea va assenyalar ahir que veu «extremadament preocupant» els plans de l'Iran d'enriquir urani al 60 %, i va assegurar que va contra l'esperit del procés diplomàtic obert a Viena per facilitar el retorn dels Estats Units al pacte i el total compliment per part de l'Iran. «No hi ha una justificació creïble o plausible per a aquesta decisió», va dir un portaveu de la UE en resposta a Europa Press, alhora que va demanar a les autoritats iranianes que reconsiderin la seva decisió d'augmentar la seva capacitat d'enriquiment i segueixi els contractes amb la comissió que fa el seguiment de l'acord nuclear. El portaveu va insistir que el bloc europeu continua pensant que la via diplomàtica i el retorn al pacte nuclear és «l'única sortida pacífica» per abordar les preocupacions sobre el programa nuclear iranià. La UE té un paper clau com a mediador en el procés de Viena i manté contactes amb totes les parts per salvar un acord que considera fonamental per a l'estabilitat i seguretat mundial.