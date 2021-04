Deu arguments per convèncer els escèptics amb la vacuna anticovid

Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han elaborat un decàleg amb arguments científics per convèncer les persones escèptiques de vacunar-se contra la covid dels beneficis que aporten les vacunes.

Els experts consideren que la informació «veraç, contrastada i contextualitzada» és «essencial» per aconseguir motivar la població i explicar els riscos de la inoculació massiva d'aquestes teràpies, després que les vacunes AstraZeneca i Janssen hagin motivat dubtes per alguns casos de trombosi apareguts en pacients que van rebre aquests immunògens.

Entre els arguments dels experts per assenyalar els beneficis de les vacunes hi ha que les defuncions a les residències de gent gran han passat de més de 700 a la setmana al gener i febrer a només dues al final de març per la vacunació. Amb tot, les últimes informacions sobre algunes vacunes i les decisions adoptades per alguns estats i autoritats per limitar la seva inoculació a certs grups d'edat han derivat en desconfiança, i això ha reduït notablement el ritme de vacunació. Segons l'últim baròmetre del CIS, entorn del 6,5% de la societat espanyola no està disposada a vacunar-se quan arribi el seu torn i el 5% té dubtes sobre aquestes teràpies o no ha decidit si ho farà, un percentatge que ha anat augmentant aquests dies.

A Catalunya, el Departament de Salut ha confirmat que un 10% de les persones que havien demanat cita per vacunar-se no han acudit a la cita després de les informacions sobre la vacuna d'AstraZeneca. En el cas de la Comunitat de Madrid, les dades detallen que el rebuig de la vacuna ha passat del 3%, a finals de març, a més del 60% per les últimes informacions i decisions sobre els grups d'edat a mitjan abril. «La gestió de la informació i la presa de decisions sense criteris científics i estadístics han estat fatals per a la confiança en les vacunes. La prudència és un aspecte fonamental i cal investigar cada cas i estar alerta», raona Salvador Macip, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut a la UOC i director investigador del Mechanisms of Cancer and Ageing Lab de la Universitat de Leicester.

Els experts de la UOC opinen que les millors eines per a la persuasió i el convenciment de les persones que dubten dels beneficis de vacunar-se i recelen dels possibles riscos, es basen en aspectes com la transparència de la informació, un enfocament positiu de la situació actual derivada de la vacunació o dels beneficis que s'obtindran socialment gràcies a la immunitat adquirida.