Barcelona aspira a acollir la nova agència europea per respondre a emergències sanitàries

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han iniciat els treballs perquè la capital catalana sigui candidata a acollir la nova Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA, en les sigles en anglès), creada per la Comissió Europea per la covid-19. El novembre passat, la CE va impulsar aquesta nova agència amb la previsió que entri en funcionament el 2023 i que serveixi per enfortir la coordinació dins de la UE davant grans emergències sanitàries transfrontereres.

Segons van informar a Efe fonts del Departament de Salut, la setmana passada la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van acordar donar impuls a la candidatura i iniciar el procés per presentar-la davant la Comissió Europea. Per a això, es crearà un grup de treball entre la Generalitat i el consistori que elaborarà la proposta i recollirà adhesions d'altres administracions públiques i d'entitats d'investigació. La consellera Vergés i el titular d'Afers exteriors de la Generalitat, Bernat Solé, van transmetre a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i a la d'Exteriors, Arancha González Laya, respectivament, la intenció que Barcelona aspiri a acollir l'HERA. Durant una visita a la prova pilot de vacunació a la Fira de Barcelona, Vergés va destacar que Barcelona i Catalunya «volen concursar amb tota la potència», i posar en valor un sistema sanitari «fort» i un entorn d'empreses i centres d'investigació relacionats amb les ciències de la vida i de la salut.

Per la seva banda, Colau va destacar que Barcelona «està molt ben posicionada» i va dir que tenia «plena confiança» en la ciutat perquè gaudeix d'unes condicions «immillorables» per acollir aquest tipus d'agència. Si es materialitza la candidatura, serà el segon intent de Barcelona en pocs anys d'acollir una institució comunitària sanitària. El 2017, després del referèndum de l'1-O, Barcelona va ser eliminada en la primera ronda de les votacions per escollir la nova ubicació de l'Agència Europea del Medicament (EMA), que havia de deixar Londres com a conseqüència del Brexit i que finalment es va instal·lar a Amsterdam.