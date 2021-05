ERC i JxCat es reuneixen a Lledoners abans que finalitzi l'ultimàtum dels republicans

ERC i JxCat han fet aquest dissabte una segona cimera a la presó de Lledoners per intentar desencallar les negociacions per formar un nou govern, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. La trobada s'ha fet coincidint amb l'1 de maig, dia que ERC va marcar com data límit per assolir un acord. Fonts republicanes han dit a l'ACN que valoren positivament la trobada i que "exprimiran" les últimes hores del dia en converses amb JxCat i a nivell intern.

De fet, des d'ERC apunten que si en les properes hores no es tanca un pacte amb JxCat per formar una coalició, diumenge es posaran sobre la taula "alternatives" com l'opció d'un govern en solitari. Els republicans confien pronunciar-se sobre les converses entre diumenge i dilluns.

El vicepresident amb funcions a president i aspirant a la presidència en el nou govern, Pere Aragonès, ha tornat a participar a la cimera, després de fer-ho, també, a la cimera de dimarts.