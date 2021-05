Denunciats gairebé mil casos d'abús policial durant les marxes de protesta

Diferents organitzacions socials, estudiants, sindicalistes i indígenes han anunciat que mantindran les mobilitzacions als carrers de Cali i altres ciutats colombianes, i ja s'han denunciat gairebé mil casos d'abús policial durant les marxes d'aquests dies.

Els convocants de les protestes a la capital del Valle del Cauca han titllat d'»aturada cívica indefinida» les manifestacions que des de fa dies omplen els carrers de la ciutat, i en un comunicat assenyalen que reconeixen que han «guanyat una primera batalla contra la decisió del Govern de retirar la reforma tributària».

Duque no ha retirat els militars dels carrers, tot i que diumenge va confirmar la retirada del projecte de reforma fiscal, per la qual cosa diversos grups ciutadans han convocat marxes a Bogotà aquests pròxims dies ja no contra la reforma, sinó contra les decisions del Govern en general i la repressió de les protestes.